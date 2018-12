Triberg Einer, der gern mit demFeuer spielt

Derweil ist Hannes bereits seit Montag in Köln, um alles für seinen Auftritt in der Live-Sendung vorzubereiten. Per Telefoninterview erläutert er, was er vorhat. "Ich werde im Fernsehen einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was die Menschen beim Weihnachtszauber erwartet", sagt er. Allerdings werde er nur eine Show "mit angezogener Handbremse" zeigen können. Schon jetzt treibt die Feuershow den Verantwortlichen von Behörden und dem TV-Studio Schweißperlen auf die Stirn. Wie Hannes verrät, soll bei der Show ein spezieller Flammenrucksack zum Einsatz kommen, der auch beim Weihnachtszauber eingesetzt wird. Ein Team von zehn Leuten, die unter anderem aus Mallorca kommen, ist mit der Umsetzung der Feuershow befasst.

Der größte Unterschied zwischen dem Fernsehauftritt und der Liveshow auf dem Wasserfall ist für den Feuerkünstler die Zeit. "Bei der Show auf dem Wasserfall hab ich Spielraum. Im Fernsehen zählt jede Sekunde, um die Zuschauer zu überzeugen." Denn natürlich hat Hannes fest vor, dieses Mal zu gewinnen. Bereits 2009 war er Gast in der Fernsehshow und musste sich damals im Finale knapp gegen einen Hund geschlagen geben. "Ich komme mir vor wie auf einer Zeitreise", erzählt Hannes. Mit einem Unterschied. "Ich gehe heute viel entspannter an die Sache ran." Damals, so sagt er, sei seine Karriere davon abgehangen. "Heute will ich die Menschen unterhalten und ihnen die Freude am Element Feuer vermitteln." Er hofft, dass ihm das auch über die Bildschirme hinweg gelingen wird. Denn beim großen Finale entscheiden allein die Fernsehzuschauer per Telefonvoting, wer das Supertalent 2019 wird.

Um Hannes am Samstag zu unterstützen, wird eine kleine Gruppe Triberger nach Köln reisen, um ihn während seines Auftritts direkt im Studio anzufeuern.

Die Liveshow "Das Supertalent" des Fernsehsenders RTL beginnt am Samstag, 22. Dezember, um 20.15 Uhr.