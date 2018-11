Triberg Eine solide und starke Freundschaft

Raumschaft Triberg. Gekommen waren Abordnungen des Turnvereins, der Ringer, der Feuerwehr und des DRK, des Stadtrates der Polizei und der Patenkompanie der Bundeswehr. Ebenso die Abordnung der französischen Partnerstadt Fréjus, angeführt von deren Bürgermeister David Rachline, und den Partnerschaftskomitees beider Städte. Musikalisch wurde die Feier von der Stadtkapelle unter Leitung von Hansjörg Hilser umrahmt.

David Rachline zeigte sich stolz, bei der Feier in Triberg dabei sein zu dürfen. Er versicherte, dass die Stadt Fréjus mit dem Feiertag sehr verbunden sei, um gemeinsam der Toten der Kriege des 20. Jahrhunderts zu gedenken. Die beiden Weltkriege aber auch der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 habe die Söhne Deutschlands un d Frankreichs gekostet. Aber nach 1945 entstand eine solide und starke Freundschaft beider Länder, ein deutliches Symbol dafür sei die Partnerschaft zwischen Triberg und Fréjus. In knapp sieben Jahrzehnten habe man es geschafft, Respekt und Vertrauen zwischen den beiden Ländern aufzubauen. Wichtig sei nach wie vor, die Jung end zu inspirieren und von dieser Freundschaft profitieren zu lassen. Es sei nach wie vor nötig, an die Opfer der Kriege und Feindschaft zu erinnern, die vor nicht einmal 100 Jahren Menschen beiderseits des Rheines Leben gekostet haben. Es sei aber auch wichtig, weiterhin die Freundschaft aufzubauen und zu erhalten. "Brüder von der anderen Seite des Rheines, Frankreich bleibt ein getreuer und verlässlicher Partner!", rief er den Gästen zu und lies die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, Fréjus und Triberg hochleben.

Seitens der Stadt Triberg sprach Stadträtin Susanne Muschal. Auch sie mahnte, dass ein Gedenken an die Toten der Kriege dringend notwendig sei, gerade in der Gegenwart, in der die Sorge über die Erfolge populistischer und extremer Gruppierungen wieder steigen. Doch gerade diese Erfolge sollten eine Motivation aller demokratischen Bewegungen sein, dagegen zu halten. Wer nicht erinnert, so Muschal, der kann auch nicht versöhnen. Und so sei es wichtig, dass man sich der dunklen Vergangenheit stelle. Das Haus Europa entstand durch zwei Weltkriege – ein Beweis dafür, dass aus Bösem – wenn auch unter Schmerzen – etwas Gutes entwachsen könne. Und gerade die Europäische Union sei Garant dafür gewesen, dass man in den letzten 70 Jahren in Frieden leben konnte. "Die EU ist nicht nur eine Wirtschaftsunion, sondern auch ein Versprechen für Frieden, Freiheit und Wohlstand", erinnerte sie und forderte, dass gerade aus diesen Gründen Europa endlich wieder uneingeschränkt zusammenhalten müsse.