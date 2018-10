Triberg "Eine kleine, feine Gemeinschaft"

Die Bedeutung des katholischen Kirchenchors für die Gemeinde kam bei der Hauptversammlung durch die Anwesenheit von Stadtpfarrer Andreas Treuer und Ortsvorsteher Reinhard Storz zum Ausdruck, die Vorsitzende Ulrike Kienzler, hierzu begrüßen konnte.

Triberg-Gremmelsbach. In ihrem Berichte spiegelte sich das Vereinsleben in der liturgischen Mitgestaltung der Gottesdienste an den Hochfesten, dem Mitwirken an weltlichen Festen und Feierlichkeiten wie dem Stadtfest in Triberg und der Adventsfeier für die Gremmelsbacher Senioren wider. Ulrike Kienzler bedauerte aber auch den Schwund der Mitgliederzahl in den Männerstimmen. In diesem Sinne sprach sich auch Dirigent Martin Kentischer aus, lobte aber insbesondere die Treue zum Verein, die saubere Probenarbeit, was ihm persönlich die Arbeit zur Freude werden lasse. In die Einzelheiten ging Schriftführerin Kornelia Kammerer, sie hatte genau Buch geführt über die Gesangsvorträge das Jahr hindurch, an den Hochfesten, auch am Patrozinium, die Proben und das fröhliche Beisammensein danach, die Vorbereitung des Jubiläumsfestes des Chors (175 Jahre), wozu als Höhepunkte auch die Feierstunde für Gertrud Kufner für 70 Jahre Mitgliedschaft im Chor gehörte, sowie der 80. Geburtstag von Gottfried Nagel. In strahlender Erinnerung blieb ein Besuch auf dem Hummelhof in Schonach. Unvergesslich die Bewirtung mit allem, was ein Bauernhof zu bieten hat.

Bei den folgenden Tagesordnungspunkten ging es um Zahlen. Den Kassenbestand trug Maria Dieterle vor. Geprüft und für in Ordnung befunden war die Kasse von Isolde Duffner, Über den Probenbesuch führte Irmgard Storz Buch: 33 Proben wurden abgehalten, Die Stimmen: vier Bass-, drei Tenorsänger, sieben Sopran-, sechs Altsängerinnen: Annelise Schneider und Martin Kentischer hatten in Proben nie gefehlt. Nur einmal fehlten: Ulrike Kienzler, Martina Henke, Kornelia Kammerer, Gisela Schlenker, Martha Kaltenbach, Gottfried Nagel. Zweimal: Frank Duffner, Maria Dieterle, Irmgard Storz, Thomas Mayer. Sie erhielten ein Präsent.