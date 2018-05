Triberg Einblicke in technische Berufe

Im Anschluss ging es gemeinsam zum Wasserkraftwerk an den Triberger Wasserfällen. Die EGT erzeugt an den höchsten Wasserfällen Deutschlands seit mehr als 120 Jahren umweltfreundliche elektrische Energie durch Wasserkraft und verteilt sie in ihrem Stromnetz an regionale Haushalte. "Die Turbine hat eine Leistung von 300 Kilowatt und produziert so pro Jahr rund 2,1 Millionen Kilowattstunden sauberen Ökostrom. Das entspricht dem Stromverbrauch von rund 700 Haushalten", erläuterte Marco Heiland von der EGT Energie GmbH.