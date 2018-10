Triberg Ein Western auf der Opernbühne

Die Inszenierung ist eine Art Western auf der Opernbühne, lange bevor dieses Genre die Filmleinwand erobert hat. Erzählt wird die Geschichte der Wirtin Minnie, die als einzige Frau in einem Goldgräberlager im Kalifornien der 1850er-Jahre lebt und den Goldgräbern nicht nur als Vertraute, Mutterersatz und Lehrerin dient, sondern gleichsam zur Projektionsfläche all ihrer Träume und Sehnsüchte wird.

Die Uraufführung von Puccinis 7. Oper fand im Dezember 1910 an der Metropolitan Opera New York statt. Die Oper spielt in einem Goldgräberlager am Fuße der Wolkenberge in Kalifornien während des Goldrausches in den Jahren 1849 und 1850. Puccini legte bei dieser Komposition Wert auf eine dramatische, sich stets entwickelnde musikalische Darstellung der Handlung. Es dauert bis zum dritten Akt, bevor Jonas Kaufmann die Arie "Ch’ella mi creda" schmettern darf.

Dirigent ist Marco Armiliato, die Inszenierung ist von Giancarlo del Monaco, Sänger sind Jonas Kaufmann, Eva-Maria Westbroek, Željko Lucic", Carlo Bosi (Italienisch mit deutschen Untertiteln).