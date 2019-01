Triberg Ein Vorbild für die Mitschüler sein

Triberg. Die Schüler nahmen damit erfolgreich am bundesweiten Wettbewerb für rauchfreie Klassen "Be Smart – Don’t Start" teil. Dafür wurden die Jugendlichen nun von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit einem Preis ausgezeichnet. Die Klasse hat neben der Auszeichnung eine Power-Box mit Bewegungsspielen gewonnen.

"Die Schüler machen es genau richtig", erklärte Michaela Rabsch-Baranowski von der AOK in Triberg und St. Georgen bei der Preisübergabe. "Denn beim Rauchen gilt: je früher man sich dagegen entscheidet, desto besser."

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK stiegen knapp 90 Prozent der Raucher in Baden-Württemberg vor dem 21. Lebensjahr ein, 32 Prozent fingen mit 14 oder 15 Jahren an, 13 Prozent waren sogar noch jünger. "Studien belegen, dass das Risiko lebenslanger Tabakabhängigkeit höher ist, wenn man früh angefangen hat zu rauchen. Aktives und passives Rauchen haben ernste gesundheitliche Folgen wie etwa COPD", so Michaela Rabsch-Baranowski.