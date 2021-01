Triberg Ein vertrockneter Frosch im Säckchen gegen Unheil

Die Romantik des "Hohlensteins" fand er "im Thal Gremmelsbach bei dem Wohnhause dieses Namens" erwähnenswert. Er ist 70 Fuß hoch – erst im Laufe des Schwarzwaldbahnbaus (1867 bis 1873) wechselt das Längenmaß zum Meter, entwickelt im Laufe der Französischen Revolution (1789) – "genau am Thalweg mit einer Höhlung thalwärts, ein imposanter Felsblock, mit Rissen, sehr malerisch gelegen". Ein besonderes Ereignis konnte er damit nicht verbinden.

Am meisten weiß Johann Stellhammer von der späteren Pension Schoch zu berichten. Kurz ist zunächst die Erwähnung des "Wasserfelsens beim Lochmüller", der für den öffentlichen Bedarf mahlte. Die beiden anderen Mühlen waren die Steinbismühle und die "Furtwänglermühle" im unteren Leutschenbach.

Das Untertal hieß das "Loch", seine Bewohner wurden ungeniert "Lochacher" genannt. Der Wasserfelsen, heute unbekannt, war "ein mäßiger Felsblock und enthält eine Gedenktafel mit der Inschrift: Den 29. Oktober 1824 Wasserstand", zweifellos ein ungewöhnlich starkes Hochwasser, das in Erinnerung bleiben sollte.

Lexikon des Aberglaubens

Bei der folgenden Tragödie weiß man nicht, ob man sich mehr vom Grauen der schweren Krankheit erschüttern, von Mitleid mit den vom Schicksal Geschlagenen erfüllen lassen sollte oder sich über die Skurrilität des "Heilmittels" belustigt fühlen darf. Was sich hier etwa 1865 ereignete, ordnete Stellhammer zu Recht (am 10. Juni 1886) beim Aberglauben ein.

Dass dieses Phänomen im Leben früherer Zeiten eine enorme Rolle spielte, eine geistige Macht war, ist dem Volkskundler wohlbekannt, und Beispiele braucht er nicht weit herzuholen.

Immerhin gibt es ein "Lexikon des Aberglaubens". Das will etwas heißen. Gegen Unheil auf dem Hof hilft ein in ein Säckchen eingenähter, vertrockneter Frosch an der Küchendecke.

Der Stotterer lässt seinen Namen ins Innere der großen Glocke im Kirchturm schreiben – und ist sein Leiden los. Was wir jedoch hier erfahren, bricht alle Rekorde. Josef Haas, der Lochmüller, (sein Nachfolger Fidel Schoch wird ausdrücklich genannt, damit kein Zweifel bleibt) war schwer lungenkrank. Er war noch jung und mit der Tochter des Tonisbauern in Niederwasser, Theresia Kuner, verheiratet. "Er beziehungsweise seine Frau soll eine Wallfahrt nach Einsiedeln gelobt (versprochen) haben, wenn er wieder gesund würde."

Auf Händen und Füßen

In der größten Verzweiflung sollte die Hilfe des Himmels auf die abenteuerlichste Weise erzwungen werden. Die Wallfahrt dorthin sollte jemand auf allen Vieren, also auf Händen und Füßen machen, wofür 1000 Gulden geboten wurden. Kaufmann J. A. Köbele in Triberg übernahm den Auftrag, einen Wallfahrer für diesen Preis zu engagieren. Auch Stellhammer wollte Köbele dafür gewinnen, zweifelte aber selbst, dass sich jemand "zu diesem albernen, unsinnigen und vermessenen Unternehmen" bereiterklären könnte.

Und so war es auch. Josef Haas starb bald darauf, seine Witwe kehrte zu ihrer Schwester nach Niederwasser zurück, wo sie sich, obwohl auch selbst schwer krank (ebenfalls schwindsüchtig) noch mit Johann Rombach auf dem Rendsberg verheiratete und ebenfalls schon nach sechs Wochen dort starb.