Triberg Ein unterhaltsamer Informationsabend

In Triberg laden Sigrid Förtsch und Brigitte Knezevic, die Vertrauenspersonen der Theaterbesuchergemeinschaft vor Ort in Schonach, und das Theater Freiburg zu einem unterhaltsamen Informationsabend über die kommende Theatersaison ein. Er findet am Montag, 2. Juli, um 19.30 Uhr im Kurhaus statt.

Tatjana Beyer, leitende Dramaturgin für Musiktheater am Theater Freiburg, wird das Programm der nächsten Spielzeit vorstellen und den Besuchern erläutern. Durch den Abend führt Günter Daubenberger, der die Besuchergemeinschaften am Theater Freiburg betreut.

Für den musikalischen Rahmen sorgen Solisten des Freiburger Opernensembles, die am Klavier von Hiroki Ojika begleitet werden.