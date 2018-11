Triberg Ein trauriger Anlass für eine Feier

Lob für die Arbeit

Dass die Angebote aber zum Großteil auch künftig weiterlaufen werde, wurde am Freitag beim offiziellen Teil der Verabschiedungsfeierdeutlich. Lars Wührmann von der St. Franziskus-Stiftung betonte, dass es zwar ein trauriger Anlass sei, wenn eine Einrichtung geschlossen werde, zeigte sich aber auch voll des Lobes für die Arbeit von Ute Knör und zahlreicher Ehrenamtlicher. "Wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man, wie viel hier gemacht wurde", so Wührmann mit Blick auf eine Bilderpräsentation, die eine bunte Auswahl an Fotos aus den vergangenen vier Jahren zeigte.

Vielschichtig sind die Gründe für das Aus des Familienzentrums, wie die Leiterin des Kreisjugendamts, Silke Zube, in ihrer Ansprache betonte. Mit der Stadt gemeinsam hätte das Jugendamt die Einrichtung finanziert, die eine wichtige Anlaufstelle gewesen sei, um anderen zu helfen.

Konkurrenz der Angebote

"Letztlich hängt die Existenz einer Einrichtung aber davon ab, dass wir Kosten und Nutzten miteinander aufwägen müssen", rechtfertigte Zube die Entscheidung, das Angebot in seiner bisherigen Form nicht mehr weiter fortzuführen. In den vergangenen Jahren hätte sich gezeigt, dass der vorliegende Bedarf nicht gedeckt würde, weil Ganztagsschule und Kindergärten zum Teil ähnliche Angebote eingeführt hätten, wie sie auf Nachfrage konkretisierte.

60 000 Euro hatte der Kreis jährlich in das von der Stiftung St. Franziskus betriebene Projekt investiert, von der Stadt Triberg gab es 10 000 Euro im Jahr, die sobald die finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg für den "Ku-Guck" ausläuft, an das neue Kinder- und Familienzentrum im Kindergarten Mariengarten fließen werden.

"Uns ist es dennoch wichtig, dass die Angebote weiter bestehen bleiben", so Zube. Einen besonderen Dank sprach sie in diesem Zusammenhang an Ute Knör aus, die auch den Übergang der Angebote ins neue Familienzentrum in der Triberger Oberstadt organisiert hätte. Dort werden in Zukunft auch familienorientierte Treffen, Sprachkurse und ein Eltern-Café sowie sportliche Treffen stattfinden (wir berichteten). "Wir hoffen, damit mehr Kinder als bisher zu erreichen", sagte Zube.

Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis beteilige sich weiterhin finanziell an dem neuen Familienzentrum. Die Stiftung St. Franziskus wird sich jedoch aus der Wasserfallstadt zurückziehen.

Neues Angebot

Angebote wie beispielsweise ein soziales Kompetenztraining solle künftig an die Grundschule verlagert werden, wie Zube weiter zu berichten wusste. Dafür sei das Jugendamt in Gesprächen mit Lehrern und einem potenziellen neuen Träger, zu dem sich Zube noch nicht äußern wollte. Im ersten Quartal 2019 rechen sie aber mit dem Start dieses Angebots.

Ute Knör verlässt Triberg

Die bisherige Leiterin des "Ku-Gucks", Ute Knör, verlässt die Wasserfallstadt nach eigenen Abgaben mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie wird künftig in der Schulsozialarbeit in Villingen-Schwenningen ihr neues Aufgabenfeld finden.