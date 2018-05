Triberg Ein Regenbogen wird zum Leitsatz

Waldvogel erinnerte auch daran, dass der Triberger Frauenbund im Jahre 1929 gegründet wurde. "Wir müssen uns noch überlegen, ob wir nächstes Jahr das 90-jährige Bestehen feiern wollen", gab sie zu bedenken. Nach einem Überblick auf das vergangene Jahr, in dem sie selbst beim Delegierten-Treffen in Freiburg zur Stellvertreterin der Diözesanvorsitzenden gewählt wurde, gab sie einen Einblick in die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Triberger Mitglieder. "Nicht nur im Frauenbund sind sie tätig, sie machen auch Besuche in der Asklepios-Klinik, im Pflegeheim St. Antonius und in der Betreuten Wohnanlage St. Elisabeth", wusste Claudia Waldvogel. Geburtstagsbesuche bei Mitgliedern stehen ebenfalls auf ihrem Programm.

An ihre Informationen schloss sich ein spannender Bericht der Schriftführerin Hannelore Hagemann an, die in allen Einzelheiten die Erlebnisse des Jahres 2017 schilderte, angefangen von geselligen Ereignissen über soziale Aktivitäten bis hin Theaterfahrten nach Ötigheim und Hornberg. Kassiererin Ivanka Rozic informierte über die finanzielle Situation und Kassenprüferin Angelika Gulde bedankte sich für ihre vorbildliche Abrechnung.

Birgit Kurzbach lobte das tolle Programm mit vielen geselligen und sozialen Veranstaltungen und leitete die Entlastung, die einstimmig von den Versammelten gewährt wurde.

Den Höhepunkt des Treffens bildeten die Ehrungen für langjährige Treue und die Begrüßung von zwei neuen Mitgliedern.

Doch nicht alle Frauen konnten ihre Ehrungen persönlich entgegennehmen, einige hatten sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt. Die treuen Mitglieder sind Hildegard Scheib (60 Jahre), Lioba Masny (55), Gislinde Hermann (45), Gretel Schwarz und Margarethe Spöcker (35), Renate Groß (20), Ivanka Rozic (15), Maria Birk und Gerda Seiler (10).