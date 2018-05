Triberg Ein Regenbogen wird zum Leitsatz

"Wir müssen uns noch überlegen, ob wir kommendes Jahr das 90-jährige Bestehen feiern wollen", gab Waldvogel zu bedenken. Nach einem Überblick auf das vergangene Jahr, in dem sie selbst beim Delegierten-Treffen in Freiburg zur Stellvertreterin der Diözesanvorsitzenden gewählt wurde, gab sie einen Einblick in die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Triberger Mitglieder. "Nicht nur im Frauenbund sind sie tätig, sie machen auch Besuche in der Asklepios-Klinik, im Pflegeheim St. Antonius und in der Betreuten Wohnanlage St. Elisabeth", wusste Waldvogel. Geburtstagsbesuche bei Mitgliedern stehen ebenfalls auf ihrem Programm.