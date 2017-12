Triberg Ein letzter Schliff für den großen Auftritt

Beim Weihnachtskonzert unter dem Motto "Was ich dir sagen will" erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm. Musik aus verschiedenen Musikepochen und unterschiedlichen Stilrichtungen werden zu hören sein. Mit "Finlandia" aus der Romantik sorgt der Verein für einen Hörgenuss, bei "El Camino Real" geben die Triberger Musiker eine außergewöhnliche Fantasie mit lateinamerikanischen Elementen zu ihrem Besten.

Für Weihnachtsstimmung sorgen Annette Mildenberger, Barbara Gardas und Hansjörg Hilser. Sie singen "Someday at christmas" von Stevie Wonder. Stolz verrät die Kapelle schon jetzt, dass die Solisten Martin Marx, Julian Schätzle und Julie Naujoks, Fabian Mildenberger und Robin Schätzle sowie Lisa Nagel am Klavier die Konzertbesucher begeistern und verzaubern werden.

Zwischen den Stücken erfahren die Gäste, was die Komponisten mit ihren Stücken "sagen möchten". Damit ist ein großartiger Konzertabend mit der Stadt- und Kurkapelle zu erwarten. Das Konzert am dritten Adventssonntag beginnt um 17 Uhr in der St. Clemens Kirche und wird von der Jugendkapelle eröffnet. Der Eintritt ist frei.