Triberg Ein Kreuz aus Asche zum Zeichen der Umkehr

Danach kamen nach altem Brauch die Katholiken nach vorne und ließen sich zum Zeichen der Umkehr Asche auf das Haupt streuen.

Besinnliche Lieder umrahmen Messfeier

Der Organist Markus Helm begleitete mit Orgelmusik die besinnlichen Lieder, die in der Messfeier gemeinsam von allen Gläubigen mitgesungen wurden.

Im Mittelalter gab es strenge Gesetze für die Fastenzeit. An allen 40 Werktagen vor Ostern wurde gefastet. Das bedeutete, dass nur wenig gegessen werden durfte und manche Speisen, wie Fleisch, waren ganz verboten. Im 20. Jahrhundert wurden die Regeln gelockert. Aktuell gibt es heute im Kirchenjahr nur noch zwei Fasttage: Aschermittwoch und Karfreitag. Katholiken zwischen 18 und 60 Jahren sollen an diesen beiden Tagen morgens und abends nur eine kleine Stärkung zu sich nehmen, mittags aber können sie ganz normal essen und Getränke sind den ganzen Tag erlaubt. Hinzu kommt, dass alle Freitage des Jahres Abstinenztage sind, an denen kein Fleisch gegessen werden soll. Aber man kann stattdessen auch auf etwas anderes verzichten oder eine gute Tat einplanen. Laut christlicher Tradition ist jeder Freitag ein Gedenktag an den Tod Jesu.