Triberg Ein König, der beim Kaiser lernt

"Bei Kaiser geht es familiär zu und wir können trotzdem auch größere Projekte ausführen. Vor meiner Ausbildung habe ich ein einwöchiges Praktikum gemacht und es hat mir super gefallen. Ich hatte noch eine Zusage bei einem Betrieb in Stuttgart, habe mich aber für die Firma Kaiser entschieden", sagt König.

Trotz Abi war die Ausbildung nicht verkürzt, weil in den ersten drei Jahren zugleich die Inhalte des Meisterkurses vermittelt werden. "Als Abiturient würde ich die Ausbildung auf jeden Fall empfehlen, weil der Unterricht in Überbetrieblicher Ausbildung und Berufsschule direkt für die Meisterausbildung ausgelegt und damit auch deutlich anspruchsvoller ist", so König. Studieren werde er entweder Architektur oder Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Bauingenieurwesen. „Bevor ich mich entscheide, mache ich nach der Ausbildung noch Praktika in Architektur- und Ingenieurbüros, dann will ich im Wintersemester 2019 anfangen“, verrät er seine näheren Zukunftspläne.

"Natürlich hätte ich auch direkt studieren können, habe mich aber entschlossen, zunächst eine praktische Ausbildung zu machen. Mit Meistertitel und Studium stehen mir viele Wege offen", betont er. Der Meistertitel ist sein nächstes Ziel. Dank des neuen Ausbildungsmodells Ausbau-Manager ist er davon weniger als ein halbes Jahr entfernt. Die Theorie in der Berufsschule und die Praxis mit abschließendem Gesellenstück wurden mit der Gesamtnote 1,4 bewertet, womit er der beste Azubi seines Jahrgangs der Handwerkskammer Konstanz war – der Weg zum Landesentscheid in Leonberg war somit geebnet. Um für Abiturienten Führungspositionen im Handwerk interessant zu machen, können sie während der Ausbildung die Grundlagen der Meister-Qualifikation erwerben, so darf König bereits im Frühjahr 2019 die praktische Meisterprüfung ablegen. Danach folgt die Prüfung zum Gebäudeenergieberater, da die energetische Gebäudesanierung zum Berufsfeld gehört.

"Es ist kein Scherz – der König hat beim Kaiser gelernt", sagt Werner Kaiser im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten und schmunzelt. Er freut sich, mit Lukas König einen wissbegierigen Azubi gehabt zu haben, der rasch in den Beruf hineingefunden habe. "Darüber hinaus ist es ihm wichtig, zu verstehen, welche sozialen und ökologischen Konsequenzen seine Arbeit mit sich bringt", so Kaiser. "Sein Verständnis für das Material und zu traditionellen handwerklichen Techniken erleichtern ihm die praktische Arbeit." Bedenken wegen der Entfernung zum Heimatort habe er nie gehegt. "Ich selbst absolvierte meine Ausbildung in einem sehr guten Betrieb in Freiburg, was nicht zum Nachteil meines damaligen Arbeitgebers war. Aufgrund dieser Erfahrung haben wir in den letzten Jahrzehnten viele Nachwuchs-Stuckateure aus Firmen von Kollegen ausgebildet", zeigt Kaiser auf.

Breites Spektrum

Das breite Aufgabenspektrum, von der Denkmalpflege über alle klassischen Ausbauarbeiten bis zu Generalunternehmerleistungen im Neubau und der Sanierung komme selten in einem Betrieb vor. "Wir haben durch die Söhne von Chefs meistens überdurchschnittlich engagierte Auszubildende. Das färbt auf die übrigen Lehrlinge ab. Insgesamt haben wir kein Nachwuchsproblem. Jedes Jahr bilden wir aus, wobei viele der Auszubis bei uns geblieben sind", so Kaiser abschließend.