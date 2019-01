Triberg Ein kleiner Wald auf Anhängern

Die jungen künftigen Wehrmänner sammeln aber auch die "Patenbäume" mitsamt Ständern ein, die seitens der Gemeinde an diverse Häuser entlang der B500 geliefert worden waren.

Jugendleiter Sebastian Storz und seine Kollegen sind stolz auf die Jugendfeuerwehr-Mitglieder: "Es sind alle dabei, keiner drückt sich. Und wir bekommen auch tolle Unterstützung. So hat uns die Firma Göppert einen Kleinlaster zur Verfügung gestellt, Paul Scherer einen großen Hänger, mit dem wir die Ständer einsammeln. Und Edgar Schwer hilft uns mit seinem Traktor mit dem großen Hänger tatkräftig. Er nimmt uns auch wieder alle Bäume und Bäumchen ab", freute sich der Jugendleiter. Und diese Bäumchen sind immerhin rund 200 Stück.

In Triberg war es das Jugendrotkreuz, das die alten Hecken einsammelte, auch in Gremmelsbach und Nußbach. "Dort haben wir am Kohlplatz in Gremmelsbach sowie am Rathaus Nußbach einen Sammelpunkt, wo wir die Bäume dann abholen", verriet Felix Schwer. Anders sehe das in Triberg aus: Da keine Statistik geführt werde, wer einen Abholschein geholt hatte, "fahren wir hier Straße für Straße ab", so Schwer. Er freute sich ebenfalls über Hilfe: "Die Schonacher Zimmerei Kürner und Burger stellt uns den Kleinlaster zur Verfügung, bei Fabian Hettich auf der Geutsche dürfen wir die Bäumchen kostenlos abladen", freuen sich die JRK-Mitglieder.