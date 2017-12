Triberg Ein kleiner Kreis hat Großes vor

"Erstmalig gab es auch ein Bierfest am Hafen von Fréjus", erzählte Arnold den Mitgliedern. Er zeigte sich begeistert über das Fest, zu dem neben der Tourist-Info auch Triberger Trachtenträger, ein Holzschnitzer und mehrere Musiker reisten, die für zünftige Bierfestzelt-Musik sorgten. "Zum Volkstrauertag im November reiste eine fünfköpfige Delegation aus Fréjus bei uns an", informierte Arnold weiter. Er berichtete von dem interessanten Rahmenprogramm, das der Gruppe geboten wurde und zeigte sich überzeugt, dass alle fünf auch zum Jubiläum kommen werden.

Eine Schweigeminute wurde für Danielle Greinert eingelegt, die im April verstorben ist. Ihr Mann André sei schon 2013 gestorben, sie aber habe weiter eine lebendige Freundschaft mit den Deutschen gepflegt und sei oft in der Wasserfallstadt gewesen, wie Arnold berichtete. Melanie Tutzschky lieferte für 2016 den Kassenbericht, der sogar ein kleines Plus aufwies. Stadträtin Susanne Muschal leitete die Entlastung ein, die von den Mitgliedern einstimmig gewährt wurde.

Zügig gingen die Wahlen unter der Leitung von Arnold über die Bühne. Sabine Kobek wurde in ihrem Amt als Stellvertreterin des Vorsitzenden einstimmig bestätigt. Ebenso behält Melanie Tutzschky ihren Posten als Kassiererin. Da Roswitha Schneider nicht mehr kandidierte, sprang Apollonia Strobel in die Bresche und wurde einstimmig als Beirätin gewählt. Kassenprüfer bleibt weiterhin Dieter Stein.

Die französischen Gäste kommen am Freitagmorgen, 8. Juni, in Triberg an. Ab 16 Uhr findet der offizielle Festakt am Marktplatz mit Musik statt. Um 18 Uhr beginnt das Diskussions-Forum zum Thema: Die Zukunft Europas.

Am Samstag ist der Triberg-Tag mit Besuch der Sehenswürdigkeiten und des Schinkenfestes.

Am Sonntag ist ein Umzug vom Kurhaus zur Stadtkirche geplant, wo um 10.15 Uhr der ökumenische Trachten-Gottesdienst gefeiert wird. Beim großen Trachtenumzug um 14 Uhr nehmen auch die Trachtengruppen aus Fréjus teil.