Triberg Ein Herz für historische Remise

Ursprünglich dreistöckig mit Unterstand für die Pferde des Obervogts, Heuschober nebst Heuwurfschacht, ist er künftig zweistöckig zu besichtigen. Eine schmale Treppe führt aktuell in das obere Stockwerk mit Sicht auf das alte Gemäuer samt Gebälk bis in die Dachspitze. Läuft alles nach Plan, wird der historische Schopf der Öffentlichkeit bereits im Sommer vorgestellt, ansonsten spätestens am Tag des offenen Denkmals im September.