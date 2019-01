Triberg Ein Herz für historische Remise

"Werden auch Sie Förderer der historischen Remise!", fordern die Freunde des Amtshausschopfs die Leser auf. Sie appellieren: "Schützen Sie mit uns dauerhaft den malerischen Amtshausschopf und erhalten Sie damit ein Triberger Kulturdenkmal." Diesem Aufruf folgten bislang neben zahlreichen Spendern auch die "Striebele"-Frauen aus Gutach. Sie buken für Stefanie Haas von der Schinkenstraße in Triberg (der Tochter von Josef Smetanjuk von den Wirten vom Schinkenfest, Anmerkung der Redaktion) bei drei Triberger Schinkenfesten frische "Striebele", die den Besuchern bestens mundeten. Den Erlös ihrer süßen Backwaren in Höhe von 1650 Euro spendeten die "Striebele"-Frauen um Ilona Brüstle dieser Tage zu Gunsten des Amtshausschopfs.

Für den Erhalt des historischen Schopfs setzen sich Lokalhistoriker und Stadtrat Klaus Nagel sowie weitere heimische Helfer ein. Sie haben zusammen bereits weit über 700 Stunden ehrenamtlich für den Erhalt des heimischen Bauwerks gearbeitet. Ziel war es, den altersbedingten Zerfall des historischen Schopfs zu stoppen – was auch gelang.

Ursprünglich dreistöckig mit Unterstand für die Pferde des Obervogts, Heuschober nebst Heuwurfschacht, ist er künftig zweistöckig zu besichtigen. Eine schmale Treppe führt aktuell in das obere Stockwerk mit Sicht auf das alte Gemäuer samt Gebälk bis in die Dachspitze. Läuft alles nach Plan, wird der historische Schopf der Öffentlichkeit bereits im Sommer vorgestellt, ansonsten spätestens am Tag des offenen Denkmals im September.