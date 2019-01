Triberg Ein Gruppenbild mit Hut erinnert an epochale Sternstunde

Raumschaft Triberg. Die Evangelische Kirche Schönwald war am Samstag Gastgeber einer besonderen Veranstaltung: Ein Fototermin mit Hut, an dem um die 100 Frauen und Männer aus verschiedenen Altersgruppen teilnahmen.

Organisator des Events war der Zweigverein Triberg des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB). Er lud landesweit alle Bürger dazu ein, an diesem Tag einen Hut in Erinnerung an die mutigen und opferbereiten Frauen zu tragen, die vor über einem Jahrhundert für die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und für die Frauenrechte kämpften.

"Sie trugen gerne den Hut – die Frauen, die für das Frauenwahlrecht kämpften, am 19. Januar 1919 erstmals in Deutschland zur Wahl gingen und sich als Abgeordnete wählen ließen. Frauen von A wie Ellen Ammann bis Z wie Clara Zetkin. Vor ihnen und vor allen Frauen, die bis heute aus Überzeugung politisch denken und handeln, ziehen Frauen im KDFB sprichwörtlich den Hut", stand es in dem aufwendig gestalteten Flyer des Veranstalters. Darauf sind Frauen mit langem Rock und blumigem, riesigem Hut zu sehen, welche wohl um die Jahrhundertwende auf der Straße an einer Demonstration teilnahmen. Beeindruckende Bilder, beeindruckende Gestalten. Menschen, denen die nachkommenden Generationen eine Menge zu verdanken haben und nicht in Vergessenheit geraten dürfen.