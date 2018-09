Triberg Ein großes Bahnhofsfest für ganze Familie

Triberg (rtr). Mehrere Dampfsonderzüge fahren an diesen Tagen von Triberg nach Hornberg und wieder zurück. Die Fahrten werden moderiert. Auch der historische rote Schienenbus ist im Einsatz. Angeboten werden pro Tag mehrere Fahrten von Triberg nach St. Georgen und zurück. Auf Gleis 3 gibt es eine "Lok-Parade". Gezeigt werden aktuelle und historische Lokomotiven, die auch besichtigt werden können. Interessierte Besucher können an einer kurzen Führerstandmitfahrt teilnehmen. Der Bahnhof ist auch Ausgangspunkt für den Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Am Sonntag wird eine geführte Wanderung entlang des Pfades angeboten. Abmarsch ist um 11:30 Uhr am Signal auf dem Bahnhofsvorplatz. Für Bewirtung auf dem Bahnhofsvorplatz ist gesorgt. Es gibt auch musikalische Unterhaltung. Eine Miniatur-Dampfbahn lädt Kinder zum Mitfahren ein. Darüber hinaus sind im Bahnhofsbereich sowie entlang der Bahnhofsstraße mehrere bemalte LKW’s ausgestellt. Als weitere Besonderheit zeigt der Deutsche Meister im Kettensägen, Werner Brohammer, seine Kunst und fertigt mehrere Skulpturen aus Holzstämmen. Die Schwarzwaldbahn-Tage beginnen am Samstag, um 11 Uhr und dauern bis 18 Uhr. Am Sonntag dauert die Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr.