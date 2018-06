Triberg Ein Fest der Begegnung

Die informative Ausstellung über die Entwicklung der 55-jährigen Städtepartnerschaft, die zu den ältesten Deutschlands gehört, wurde im Foyer aufgestellt. Die Künstlerin und Frau des früheren Präsidenten des Fréjuser Partnerschaftskomitees, Saliha Ollivier, hatte mehrere Collagen anlässlich der Feier des 50. Geburtstags der deutsch-französischen Freundschaft vor fünf Jahren in der Partnerstadt am Mittelmeer vorgestellt. Von Nikolaus Arnold, der auch Vorsitzender des Freundeskreises Triberg-Fréjus ist, und seinem Helferteam wurde die Ausstellung nun um die vergangenen fünf Jahre ergänzt. Die zahlreichen Fotos, Berichte und Dokumente werden sicherlich bei vielen Betrachern Erinnerungen wachrufen. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitagabend, 8. Juni, um 18 Uhr.

Zuvor steht um 16 Uhr der offizielle Festakt auf dem Marktplatz mit Grußworten und musikalischer Umrahmung durch die Stadt- und Kurkapelle an. Neben den rund 200 französischen Gästen aus Fréjus, die am Freitagmorgen um 9 Uhr in der Wasserfallstadt eintreffen werden, sind auch Triberger Vereine und die Bevölkerung zur Teilnahme eingeladen. Schließlich soll die große Jubiläumsfeier "ein Fest der Begegnung" werden, wie es auf dem eigens dafür erstellten Logo steht. Am Freitagabend geht die gemeinsame Feier um 18 Uhr im Kurhaus weiter. Die heimischen "Bordellos" unterhalten musikalisch im Foyer, zwei französische Chöre sowie ein Orchester aus Fréjus treten auf der Kurhausbühne auf.

Fahrt mit Diesel-Sonderzug

Mit einem Diesel-Sonderzug werden die französischen Gäste und der Triberger Gemeinderat am Samstagvormittag, 9. Juni, auf der Schwarzwaldbahn nach Hornberg fahren, nachmittags einige Sehenswürdigkeiten der Wasserfallstadt erkunden und beim Flohmarkt ab 10 Uhr im Rahmen des Schinkenfests auf Schnäppchenjagd gehen.

Am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr gibt es Auftritte und Vorführungen von Fréjuser und Triberger Vereinen und Gruppen im Festzelt, ein deutsch-französisches Handballspiel ab 16.30 Uhr in der Jahnhalle und ab 20 Uhr Musikunterhaltung mit der österreichischen Stimmungsband "Silbertaler" im Festzelt. Dieses bietet rund 1000 Gästen Platz, die von Mitgliedern des Wirtevereins der Raumschaft Triberg mit allerlei Schinkenvariationen verwöhnt werden. Kaffee und Kuchen bietet der Stammtisch der Raumschafts-Wirtinnen im Schwendisaal des Kurhauses an. Die "Strieble-Frauen" aus Gutach backen vor dem Festzelt frische "Strieble". Deren Erlös kommt der Sanierung des Amtshausschopfs im Burggarten zugute.

Gottesdienst und Umzug

Am Sonntag gehen die Festivitäten mit der Prozession ab 10 Uhr vom Kurhaus zum deutsch-französischen Fest- und Trachtengottesdienst in der Stadtkirche weiter. Anschließend spielt der Musikverein Gutach zum Frühschoppen auf. Nach Brauchtumsvorführungen auf dem Festplatz startet um 14 Uhr der große Schwarzwälder Trachtenumzug durch die Innenstadt, an dem sich auch die Gäste aus Fréjus beteiligen werden.

Nikolaus Arnold und seine Mitstreiter hoffen selbstredend auf gutes Wetter. "Wir hätten gerne ein Mix aus Sonne und Wolken, ohne Regen", verrät er lächelnd im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten und wird schon wieder von einem Helfer um eine Info gebeten.

Organisiert wird das Triberger Schinkenfest federführend von Daniel Weis, Vorsitzender des Wirtevereins der Raumschaft, Tim Dickmann, Vorsitzender des Forums Handel und Gewerbe sowie Nikolaus Arnold von der Stadtverwaltung und den Mitarbeitern der Tourist-Info Triberg. Letztere zeichnen auch gemeinsam mit dem Freundeskreis Triberg-Fréjus für die Geburtstagsfeier der seit 1963 bestehenden Städtefreundschaft verantwortlich.