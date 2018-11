Triberg EGT ehrt vier langjährige Mitarbeiter

Inzwischen hat Dold seinen Ruhestand angetreten, steht seinen Kollegen bei Fragen aber immer noch helfend zur Seite. Dold hat sich ferner als Ortschafts- und Gemeinderat von Nußbach und Triberg immer stark in der Kommunalpolitik engagiert. Noch heute ist er aktiv für den Pfarrgemeinderat tätig.

Lothar Schmetzer

Schmetzer begann seine Laufbahn bei der EGT 1968. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann war er als kaufmännischer Angestellter beschäftigt. Seiner Weiterbildung zum Programmierer und EDV-Spezialist folgte 1997 die Betreuung des gesamten PC-Netzes der EGT.

2001 wechselte Schmetzer in die Buchhaltung in den Bereich der Kreditorenbuchhaltung. Dort ist er verantwortlich für die tägliche Liquiditätsüberwachung, die Ausführung des Zahlungsverkehrs aller Gesellschaften der Unternehmensgruppe und die Funktionsfähigkeit der Bankensoftware. Zudem ist er der Ansprechpartner für die Mieter der EGT-Wohngebäude und betreut diverse Gebäudedienstleister. Schmetzer war von 1978 bis 1994 Betriebsrat der EGT, von 1982 bis 1994 hatte er den Vorsitz inne. Bis Mitte der 1980er-Jahre verstärkte er die EGT-Fußballmannschaft. Er war Mitglied der EGT-Kegelgruppe und vertrat das Unternehmen erfolgreich bei den jährlich stattfindenden Turnieren.

Ausgleich zum Berufsleben findet Schmetzer beim Tischtennisclub Schonach, dessen Vorsitzender er ist. Als leidenschaftlicher Eisenbahnliebhaber beschäftigt er sich zudem mit Modelleisenbahnen und reist auch gerne mit der Bahn. Er ist auch begeisterter Bergwanderer.

Paul Kammerer

Kammerer trat nach seiner Ausbildung und dem Grundwehrdienst 1978 als Elektroinstallateur in die EGT ein. Sein Spezialgebiet war viele Jahre die Stromversorgung und hier im Speziellen die Straßenbeleuchtung. Er montierte und reparierte mit dem Staiger-Fahrzeug über den Straßen von Triberg und dem ganzen EGT-Netzgebiet.

Die Instandhaltung der Freileitungen und Kabelnetze im Versorgungs-netz war besonders in den Wintermonaten oft beschwerlich. Seit einigen Jahren ist Kammerer verantwortlich für das Hauptlager in Triberg und kümmert sich um Bestellungen sowie den Warenein- und -ausgang. Fester Bestandteil seiner Tätigkeit ist seit Jahrzehnten die Störungsbeseitigung im Bereitschaftsdienst bei jeder Tageszeit und Wetterlage.

In seiner Freizeit ist Paul Kammerer im Musikverein Gremmelsbach aktiv und fährt gerne Fahrrad. Er engagiert sich im Gremmelsbacher Pfarrgemeinderat und ist ein großer Fan des FC Bayern-München.

Jürgen Hätti

Hätti absolvierte seine Ausbildung zum Elektroinstallateur ab Oktober 1978 bei der Firma Elektro-Kessler in Offenburg. 1996 wurde die Firma von der EGT übernommen und Hätti wurde Teil deren Teams. Seit dieser Zeit ist er Sicherheitsbeauftragter des Unternehmens. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich Gebäudeprojekte im Wert von mehr als 60 Millionen Euro abgewickelt und sich dabei immer überdurchschnittlich eingesetzt und engagiert. Aktuell betreut er als Projektmanager verschiedene Großprojekte der EGT Gebäudetechnik GmbH in Neckarsulm und Frankfurt.

Als Ausgleich für seine Tätigkeit joggt Hätti, läuft Marathon und fährt Fahrrad – auch im Urlaub auf Mallorca oder in Südfrankreich. Eine bemerkenswerte Distanz war dabei eine Radtour von seinem Wohnort Appenweier über die Alpen bis nach Nizza.