Triberg EGT AG erweitert Aktionärskreis

"Das Albwerk ist ein Partner auf Augenhöhe mit vielfältigen Kooperationspotenzialen in den Bereichen Energieservice, Energienetze sowie elektro- und informa­- tions­technische Gebäudeausrüstung", betont Rudolf Kastner. Der neue Partner werde zu einem Drittel an der EGT AG beteiligt. Die privaten und kommunalen Aktionäre seien weiterhin zu gleichen Teilen und ebenfalls zu je einem Drittel Teilhaber der EGT AG.

"Das Geschäftsjahr 2018 mit dem Spatenstich für den innovativen Neubau in St. Georgen, dem Einstieg beim IT-Unternehmen Oxygen Technologies GmbH in Freiburg und unserem neuen Geschäftsbereich Ingenieur-Dienstleistungen für elektro- und informationstechnische Gebäudeausrüstung mit Geschäftsräumen in Frankfurt/ Eschborn war ein gutes Jahr für die EGT Unternehmensgruppe", informiert Jens Buchholz, Finanzvorstand der EGT AG. "Vor allem in der Gebäudetechnik wurden die Ziele deutlich übertroffen, und die Zeichen stehen in allen Bereichen weiter auf Wachstum. Die Umsatzerlöse werden im Jahr 2018 auf 108 Millionen Euro ansteigen. Im Jahr 2019 wird ein Umsatz von rund 120 Millionen Euro erwartet."