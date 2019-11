Triberg Edeka Bruder eröffnet im Januar neue Filiale

Außerdem bietet der Vollsortimenter auf 1280 Quadratmetern Verkaufsfläche ein umfangreiches Angebot an Lebensmitteln und anderem mehr. Es ist damit die zweitgrößte Filiale, die Edeka Bruder in der Region betreibt. Die größte sei diejenige in der Bregstraße in Furtwangen. Weitere Edeka-Märkte führt Bruder in der Grießhaberstraße in Furtwangen, einen in Schonach, außerdem in Steinach im Kinzigtal und natürlich am Stammsitz in Zell am Harmersbach.

Gewisse Konkurrenz zu Standort in Schonach

Durch die Nähe zwischen dem neuen Edeka in Triberg und dem bestehenden in Schonach entstehe eine gewisse Konkurrenzsituation, räumt Julian Bruder ein. Es werde davon ausgegangen, dass der Umsatz in der Schonacher Filiale zurückgehe, wenn der Triberger Markt eröffne. Trotzdem könne der Schonacher Edeka weiterhin gewinnbringend arbeiten und bestehen bleiben, ist Bruder zuversichtlich. "Das war uns von vorneherein wichtig", betont er. Der langfristige Erhalt des Edeka in Schonach sei eine wichtige Voraussetzung für die Geschäftsführung gewesen, bevor man sich für den Bau des weiteren Standorts in Triberg entschlossen habe.

Die Bauarbeiten in Triberg boten Herausforderungen. So nennt Bruder die umfangreichen Erdarbeiten als Grund für eine einjährige Verzögerung, denn ursprünglich sollte der Markt bereits Ende 2018 oder Anfang 2019 eröffnen. Doch viele Erdproben mussten genommen und analysiert werden. Die Vorgehensweise habe Zeit gekostet. Doch im Januar nächsten Jahres steht nun die Eröffnung an.

Bruder hebt die guten Parkmöglichkeiten hervor. So könnten Edeka-Kunden 45 Minuten gratis ihr Auto auf den benachbarten drei Parkebenen abstellen. Hierfür müsse der Parkschein lediglich im Markt entwertet werden.

35 bis 40 Mitarbeiter, vorwiegend in Teilzeit, aber auch einige Vollzeitkräfte, möchte Bruder in Triberg beschäftigen. Seit einem Monat sei man intensiv auf der Suche nach Mitarbeitern und auch schon fündig geworden. Lediglich noch kleinere Lücken bestünden, unter anderem bei Fachkräften für die Theke.

Das zum Markt gehörende Café mit Backwaren wird von Edeka Bruder selbst geführt, informiert Julian Bruder. Dabei werde mit verschiedenen Bäckereien zusammengearbeitet. Allein die Bedientheke im Café mit Bäckerei sei 17 Meter lang.

Im Markt würden natürlich auch regionale Produkte angeboten wie selbst gebrannter Schnaps. Ein Metier, mit dem sich die Familie Bruder auskennt. So wird beispielsweise ein alter Brennkessel, den schon der Großvater genutzt habe, in der Weinabteilung des neuen Edeka in Triberg verbaut und ein Hingucker sein.