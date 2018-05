Triberg Drehorgeln locken viele Besucher an

So manches Teil war nur gegen ein kleines Salär zu vernehmen, bei den Führungen übernahmen dies die jeweiligen Führenden – zumeist Museumsleiterin Angelika Offenburger und Marianne Herr.

Nur wenige Besucher zeigten Interesse an der Präsenzbibliothek, in der Klaus Nagel auf Interessierte wartete. Dabei hat diese sehr viel zu bieten – der wohl größte Schatz dürften dabei die Priesterbücher der einstigen Wallfahrtsbibliothek sei, einschließlich mehrerer Packen an Briefen.

"Diese Bücher bleiben hier, das erzbischöfliche Ordinariat hat sie alle digitalisiert", erzählte Nagel. Alles nicht so ganz einfach zu entziffern, wie die wenigen Besucher feststellen mussten.

Er habe die Bibliothek in den 1990er-Jahren übernommen. Bis 1990 war diese Bibliothek Volksbücherei, danach wurden beim ersten Stadtfest, sehr zu seinem Gefallen, "etliche Bücher verramscht", so Nagel. So ganz wertlos ist der Bestand sicher nicht, das älteste Buch im Bestand ist rund 500 Jahre alt.

Während der Öffnungszeit sorgte das Personal im Museumscafé für das leibliche Wohl der interessierten Gäste.