Triberg Donnerstags sind jetzt kurze Touren mit Einkehr angesagt

"Es ist für jeden etwas dabei", erklärte Fehrenbach hinsichtlich der Altersstruktur im Verein. Mit zwölf Vereinswanderungen und weiteren Touren mit den Ortsvereinen Triberg und Königsfeld ist für die Wanderfreunde einiges geboten. Darunter sind auch wieder die beliebten Geschichtswanderungen mit Ingrid und Wolfgang Schyle. Ilse Behrendt wird außerdem mit den Interessierten zwei Betriebsbesichtigungen durchführen.

Neu im Wanderkalender sind die monatlichen Donnerstagswanderungen. Mit kurzen Strecken in der direkten Umgebung und anschließender Einkehr, richtet sich dieses Angebot an alle, für die die großen Wanderungen nicht mehr zu absolvieren sind oder per Auto zum geselligen Teil kommen wollen. Die Donnerstagswanderungen werden kurzfristig über die Zeitung und das Vereinskästchen beim City-Markt bekannt gemacht. "Selbstverständlich", betonten Fehrenbach und Behrendt, "sind alle Wanderfreunde eingeladen, unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft".

Die Schonacher Ortsgruppe wird sich an der Sternwanderung des Hauptvereins beteiligen. Am 26. August findet dabei auf dem Brend ein katholischer Berggottesdienst mit Erzbischof Stephan Burger statt. Erstmals wird der Jahresausflug, ebenfalls im August, nicht in die Berge, sondern an die Mosel führen. Nachdem die erste Wanderung mit dem Ortsverein Königsfeld im Januar ausfallen musste, hofft der Vorstand mit der Wanderung des Bezirks Fohrenbühl in Hornberg am 17. Februar in die Wandersaison einsteigen zu können.