Triberg Dokumente aus vergangenen Tagen

Aufgrund des nicht erwarteten, überwältigenden Erfolgs des 2017 herausgebrachten Buchs "Unser Triberg – Fotodokumente aus längst vergangenen Tagen", erscheint nun auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung Anfang Dezember, das zweite Buch mit historischen Bildern aus der Wasserfallstadt.

Triberg. Was die beiden Triberger Autoren Armin Kienzler und Dieter Stein nicht zu glauben hofften, trat ein: Innerhalb kürzester Zeit war die Erstauflage vergriffen und sie mussten mehrere Nachdrucke in Auftrag geben.

Nachdem die Nachfrage nach dieser ersten Fotodokumentation bis heute ungebrochen ist, entschloss sich das heimische Autorengespann erneut in den Archiven nach weiteren seltenen Aufnahmen zu suchen, was, will man den Urhebern des Buches glauben, wieder bestens gelang.