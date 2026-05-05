Triberg diskutiert: Reizthema Ferienwohnung – Jetzt spricht der Unternehmer

In Triberg ist das Thema Ferienwohnungen zum Reizthema geworden. Jetzt spricht der Unternehmer Thomas Weisser und will einiges gerade rücken.
„Uns sind in Triberg in den vergangenen Jahren rund 250 Gästebetten einfach weggebrochen“, sagt der Triberger Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold mit fast dramatischem Ton in der Stimme. Der rührige Mitarbeiter der Wasserfallstadt, dem fast in jedem Jahr etwas Neues einfällt, um den Wirtschaftsfaktor Tourismus in seinem Städtchen am Laufen zu halten – auch er scheint gegen manches Unbill einfach machtlos zu sein.