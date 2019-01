Triberg Die Sprache des Körpers

Zu diesem Seminar sind alle Frauen, auch Nichtmitglieder, eingeladen, die sich in den Frauenbund einbringen wollen. Vormittags wird über den Stand der Jubiläumsfeierlichkeiten, die am 17. Mai und 22. Juni in Freiburg stattfinden, informiert. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wird Judith Schmutz im Rahmen ihres interaktiven Vortrags über Körpersprache anleiten, zum einen bewusster auf die Wirkung von Körpersprache zu achten und zum anderen, diese Erkenntnisse einzusetzen, um den beabsichtigten Eindruck auf andere zu erzielen.Eine Anmeldung ist am Dienstag oder Mittwoch, jeweils von 9 bis 15 Uhr, im Diözesanbüro bei Claudia Waldvogel,Telefon 0761/3 37 33.