Plage Thema im Rat

Danach kann die Fläche wieder neu angesät werden. Den Samen dafür muss der Landwirt kaufen. Einstweilen hat er mit dem Risiko zu leben, dass sich schon in naher Zukunft, vielleicht schon in der nächsten Nacht die Wildschweine wieder einfinden – und die ganze Arbeit war umsonst.

Die Wildschweinplage war auch Thema in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Gremmelsbach. Die Wildschweine haben in den vergangenen Wochen die Gremmelsbacher Gemarkung wieder heimgesucht. Auf den Höhen richten sie erneut unübersehbare Schäden an. Es sind aber auch einige erlegt worden: im Rus, im Zimmerwald (Althornberg) und auf der Gersbachhöhe, teilte Ortsvorsteher Reinhard Storz mit.

Andernorts seien schon Treibjagden durchgeführt worden. Mit interregionaler Zusammenarbeit hapere es aber noch.