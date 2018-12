Triberg. Der TV Triberg hat Sportabzeichen abgenommen. Zum ersten Mal Bronze errangen Valentina Schwab, Alessia Zeig, Maximilian Klausmann, Amelie Kauth, Kjell Dold, Melinda Mal-taner, Maria Sofia Zingaro, Lara Arikan, Patricia Benczedi. Das zweite Mal Bronze erwarben: Matthis Herr, Darjana Oros, Dajan Rombach. Leonie Haupt konnte ihr drittes Abzeichen in Bronze feiern. Das erste Mal Silber erhielten Felix Quentmeier, Marisa Schwer, Alina Pollok, Lilli Kienzler, Arijana Wernet, Lukas Wolber, Julian Pollok, Leyla Ötztürk, Ella Ötztürk, Finja Osterholzer, Vanesse Häfner, Emilia Schwab. Das Double schafften Anja Kammerer, Carina Schwer und Carolina Roser. Jule Weiss schaffte zum dritten Mal Silber. Anouk Stockburger und Linda Herr verdienten sich zum vierten Mal das silberne Abzeichen. Das goldene Sportabzeichen erarbeiteten sich erstmalig Julian Fischer, Rosa Zähringer, Luis Hieske, Luisa Schneider und Lillemore Maurer, das zweite Sportabzeichen in Gold Leni und Moritz Reffler. Ihr Triple schafften Cora Schierak und Annika Kieser. Das vierte Abzeichen in Gold hatten sich Thomas Wolber, Elisa Schwer und Linda Herr verdient.