Triberg Deutsch-französische Freundschaft lebt

Triberg. Eröffnet wurde der erste Festabend durch Bürgermeister Gallus Strobel, der das Engagement der französischen Künstlerin Saliha Ollivier, der Ehefrau von André Ollivier, dem einstigen Präsidenten des Partnerschaftskomitees in Fréjus, würdigte. Sie präsentierte, wie schon bei der Geburtstagsfeier des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft in Südfrankreich, eine Ausstellung über deren Verlauf. Den musikalischen Rahmen der Ausstellungseröffnung gestaltete die heimische Formation "Bordell-Vielharmoniker". Sie schaffte es in kürzester Zeit, den Funken überspringen zu lassen.

Nach dem vom Wirteverein der Raumschaft Triberg servierten Abendessen begannen die Freunde von der Côte d’Azur mit ihren sehens- und hörenswerten Auftritten. Dabei wurde deutlich, dass die einstige Kolonialmacht Frankreich für die ehemaligen Kolonien auch Einwanderungsland ist. Moderiert wurden die Darbietungen in Deutsch und Französisch abwechselnd von Francesca Hermann und Sabine Kobek.

Das Programm begann mit dem Chor "CIP", denn auch in Frankreich spielen Italiener eine Rolle – der Name steht für "Club Italianiste de Provence", mithin eine Vereinigung von Menschen mit italienischen Wurzeln. Neben der herausragenden Solistin bestachen Sängerinnen und Sänger mit flotten Arrangements in italienischer und französischer Sprache. Etwas ganz Besonderes ist "OFAFOLAU 83", gegründet im Jahr 2009. Die Gruppe besteht aus zehn Kindern und 20 Erwachsenen und gründet sich auf die Kultur und Traditionen der Inselgruppe Wallis und Futuna im Südpazifik. Diese Traditionen in Tanz und Gesang zeigten sie erstmals in Deutschland. Pfarrer Andreas Treuer fand das so motivierend, dass er die Gruppe bat, die sonntägliche Prozession zur Stadtkirche anzuführen. Die Gruppe bot martialisch anmutende Tänze ihrer ursprünglichen Heimat, einst französische Kolonie.