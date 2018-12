Triberg Der Schlussakkord für das Jubiläumsjahr

Musikalisch war dies in den vergangenen Jahren schon immer der absolute Jahreshöhepunkt. Doch in diesem Jahr bieten die Vereinsmitglieder noch einmal etwas ganz Besonderes auf. "Wir werden in unserem Jubiläumsjahr kein normales Jahreskonzert veranstalten, sondern mit einem festlichen Abend den letzten Akt unseres 125-jährigen Geburtstages feiern", so die Vorsitzende Annette Haberstroh.

Und was kann man sich unter einem festlichen Abend vorstellen? "Nun, prinzipiell enthält der Abend Bestandteile eines Festaktes. Das heißt, wir haben eine Totenehrung und auch einzelne Grußwortredner. Aber es wird definitiv nicht eine Rede nach der anderen gehalten und auch der allgemeine Ablauf weicht deutlich von einem eher formellen Festakt ab. So werden zum Beispiel die Grußworte in Form eines Interviews gehalten", erklärt Annette Haberstroh. Armin Schwarz vom extra zusammengestellten Programmausschuss ergänzt: "Wir werden ein buntes Programm mit Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel bieten. Unsere Gäste dürfen sich auf eine unterhaltsame Reise durch die letzten 25 Jahre des Vereins freuen."

Dirigent Wolfgang Borho hat dazu in enger Abstimmung mit dem Programmausschuss die passenden Stücke ausgesucht und in den letzten Wochen mit seinen Musikerinnen und Musikern einstudiert. Denn auch in diesem Bereich soll alles geboten sein: Vom Marsch über Konzertwerke bis hin zu modernen Klängen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und natürlich wird auch die Jugendkapelle unter der Leitung von Simon Wiesenbach ihren Beitrag zum Abend leisten. "Wir laden alle herzlich ein, an diesem Abend nochmals mit uns unseren großen Geburtstag zu feiern und freuen uns über viele Besucher", so die Leiterin. Beginn des festlichen Abends in der Turn- und Festhalle Nußbach ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.