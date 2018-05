Triberg Der König von Ischgl

Nach einem ausgiebigen Frühstück in Mathon, Ortsteil von Ischgl und Unterkunft der Montagsturner, lockte der Berg und die Skifahrer starteten zur Bergfahrt, um die noch immer sehr gut präparierten Pisten in Angriff zu nehmen.

Aber nicht nur die Schneeverhältnisse waren optimal, sondern auch die Sonne meinte es sehr gut mit den Skifahrern. Auch am Sonntag war der Wettergott den Hobbysportlern gut gesonnen und am Nachmittag zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite. Am Montag hatte man nicht so Glück mit dem Wetter – das tat aber der guten Laune keinen Abbruch.

Auch die Pausen kamen nicht zu kurz und die lustige Stimmung von der Piste ging weiter über das Après-Ski bis zum Abendessen in geselliger Runde.