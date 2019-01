Triberg Der Katholische Frauenbund will 2019 einiges bewegen

Seine Hauptversammlung hat der Frauenbund am Donnerstag, 4. April, 16 Uhr, im kleinen Pfarrsaal in Triberg. Auf der Tagesordnung stehen auch Wahlen. Am Donnerstag, 11. April, 16 Uhr, gibt es eine Kreuzwegandacht in der Wallfahrtskirche.

Zu einem Spielnachmittag wird am Donnerstag, 9. Mai, 15 Uhr, in der Cafeteria des Pflegeheims eingeladen. Am Freitag, 10. Mai, 19.30 Uhr, folgt "Cego lernen und spielen" mit Thomas Hummel im kleinen Pfarrsaal.

Das 100-jährige Bestehen des Diözesanverbands Freiburg wird am Freitag, 17. Mai, 11 Uhr, gefeiert. An diesem Tag gibt es auch die Aktion "Engel der Kulturen" in Freiburg. Interessenten, die mit dem ÖPNV dorthin fahren möchten, können sich bei Claudia Waldvogel anmelden.

Am Freitag, 24. Mai, 18.30 Uhr, ist die Monatsmesse für alle Verstorbenen und Lebenden des Frauenbunds in der Stadtkirche, anschließend treffen sich die Mitarbeiterinnen und Vorstandsfrauen zur Sitzung.

Eine weitere Monatsmesse folgt am Freitag, 7. Juni, 18.30 Uhr, für alle Verstorbenen und Lebenden des Frauenbunds in der Stadtkirche, anschließend ist wieder Sitzung der Mitarbeiterinnen und der Vorstandsfrauen.

Am Samstag, 22. Juni, 11 Uhr, wird erneut "100 Jahre Diözesanverband Freiburg" gefeiert; es gibt einen Jubiläumsgottesdienst mit Erzbischof Stephan Burger und ein anschließendes Fest der Begegnung. Um Anmeldung bei Claudia Waldvogel wird bis 11. März gebeten.

Am Samstag, 29. Juni, steht eine Theaterfahrt zur Freilichtbühne Ötigheim an. Die Abfahrt erfolgt von Schönwald über Schonach und Triberg. Mittagsrast ist am Rhein. Aufgeführt wird um 14.30 Uhr "Münchhausen", eine Abendeinkehr ist im Gasthaus Winzerstüble in Gengenbach geplant. Anmeldeschluss ist der 17. April, Anmeldung bei Hannelore Hagemann, Telefon 07722/42 06, oder Ivanca Rozic, 07722/31 00. Der Eintritt kostet 21 Euro, der Betrag muss nach Anmeldung vorab überwiesen werden.

Am Sonntag, 7. Juli, 16 Uhr, steht ein Besuch der Freilichtbühne Hornberg an. Aufgeführt wird das Stück "Heidi". Eine Anmeldung soll bis 30. Juni bei Claudia Waldvogel erfolgen, Fahrgemeinschaften werden ab Marktplatz Triberg gebildet.

Am Freitag, 12. Juli, 18.30 Uhr, wird zur Monatsmesse für alle Verstorbenen und Lebenden des Frauenbunds in der Stadtkirche eingeladen, anschließend ist wieder Sitzung der Mitarbeiterinnen und der Vorstandsfrauen.

Der Ausflug findet nicht, wie ursprünglich geplant, am 12. September, sondern am Dienstag, 10. September, statt und führt zur Bundesgartenschau nach Heilbronn.

Immer dienstags und donnerstags, jeweils von 19 bis 20.15 Uhr, wird im evangelischen Gemeindesaal Spanisch mit José Romero angeboten.

Beim katholischen Frauenbund engagieren sich bundesweit rund 180 000 Mitglieder in 2000 Zweigvereinen und 21 Diözesen – im Diözesanverband Freiburg sind es derzeit 1317 Mitglieder in 17 Zweigvereinen und in Triberg 71 Mitglieder.

Weitere Informationen: unter Telefon 07722/28 28 oder 0176/97 83 50 61, E-Mail claudia@waldvogel1.de