Triberg "Der geilste Feuerteufel aller Zeiten"

In Triberg ist Hannes, der mittlerweile in den Sommermonaten auf Mallorca lebt und dort für einen Anbieter von nautischen Fahrzeugen im Fun- und Extremsportsektor tätig ist, fester Bestandteil beim Triberger Weihnachtszauber. Allabendlich zeigt er dort seine spektakuläre Feuershow mitten auf dem Wasserfall. Bei einer dieser Shows ereignete sich 2016 ein schlimmer Unfall, als ein pyrotechnischer Effekt zu früh in der Hand von Hannes Schwarz explodierte und den Künstler schwer an der Hand verletzte.