Triberg Der frühe Vogel hat das beste Kabarett

"Ich bin froh, dass auch der erste Kabarett-Termin im Kurhaus Triberg feststeht. So findet das erste Highlight am Freitag, 27. April, statt. Der Abend wird einen etwas anderen Verlauf als die bisherigen Veranstaltungen nehmen, denn es treten insgesamt vier Künstler auf, die dem Publikum in einem dreistündigen Programm eine dynamische ›Comedy Mix Show‹ bieten", so Wiengarn weiter.

Die Künstler moderieren sich gegenseitig und präsentieren als eingespieltes Team vier sehr unterschiedliche Kabarett- und Comedy-Stile.

Niko Formanek verbreitet mit seinem sympathischen Wiener Charme eine unglaubliche Fröhlichkeit. Der viertbekannteste Österreicher erzählt in grandioser Manier über 30 Jahre Ehe, Kinder und andere hochkomische Baustellen. Mia Pittroff inspiziert hintersinnig das scheinbar Bekannte und Alltägliche. Mit ihren wunderbaren Songs und ihrem unvergleichlich lakonischen Humor fördert die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin dabei Erstaunliches zutage. Volker Diefes hat sein künstlerisches Handwerk acht Jahre lang im Düsseldorfer Kom(m)ödchen-Ensemble erlernt. Der Temperamentsbolzen vom Niederrhein setzt Bierbäuche gegen Körperkult und tauscht Verbote gegen Lebensfreude. Robbi Pawlik, der bereits als Bademeister Schaluppke die Gäste bei den "Best Western Comedy Nights" im Kurhaus zum Lachen brachte, steht als Sozialarbeiter am Beckenrand der Gesellschaft. Der Komiker mit Kultcharakter verbindet auf unvergleichliche Art Musik- und Typen-Komik und hat bundesweit eine riesige Fangemeinde.

Wiengarn ist überzeugt, dass die Künstler mit ihrem Programm garantiert die Zwerchfelle der Zuschauer bis aufs Äußerste strapazieren werden.