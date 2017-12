Triberg Den Weg für neues Fahrzeug geebnet

Diese Baumaßnahme stellte Ortsvorsteher Reinhard Storz in einen größeren Zusammenhang. Die Feuerwehr im Teilort wird auch in Zukunft unentbehrlich sein. Der entscheidende Grund liegt in der Topografie. Die Zentralisierung und Vereinigung der Gremmelsbacher mit der Triberger Hauptwehr wäre höchst problematisch und für das Dorf von großem Nachteil. Die Anfahrtswege würden im Brandfall zu viel Zeit beanspruchen. Auch würde sich die mittlere Generation der Feuerwehrleute aus Gremmelsbach den weiten Weg zur zentralen Stelle nicht mehr zumuten wollen. Dies alles gelte es im Interesse der Einwohnerschaft im Auge zu behalten.