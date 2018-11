Triberg Den Opfern der Kriege gedenken

Die Stadtverwaltung Triberg lädt zu einer Feierstunde im Innenhof des Ehrenmals ab 11 Uhr ein. Die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen treffen sich bereits um 10.45 Uhr vor der Krypta. Auch Gäste aus der Partnerstadt Fréjus reisen wieder extra aus Südfrankreich zur Teilnahme an der Zeremonie am Ehrenmal an.

In Triberg ist folgendes Programm vorgesehen: Choral der Stadt- und Kurkapelle, Begrüßung durch Bürgermeister Gallus Strobel, Ansprache Senator und Bürgermeister David Rachline aus Fréjus, Ansprache Stadträtin Susanne Muschal, Kranzniederlegung, Lied vom guten Kameraden (Stadt- und Kurkapelle), Gedächtnisläuten der Ehrenmalglocke und Musikstück der Stadt- und Kurkapelle.

Auch in Nußbach wird am 18. November der Gefallenen und Vermissten der Kriege sowie der politischen Opfer der Vergangenheit in ehrender Weise gedacht. Aus diesem Anlass findet eine Feierstunde in schlichter würdiger Form ab 10 Uhr am Ehrenmal statt. Die Feier wird vom Musikverein-Trachtenkapelle Nußbach umrahmt. Die Bevölkerung und die örtlichen Vereine sind zu dieser Gedenkstunde eingeladen.