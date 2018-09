Triberg Den Blick genossen

Triberg (hjk). Zum letzten Mal in dieser Saison hatte das Ehrenmal am zweiten Septembersamstag noch einmal für den Publikumsverkehr geöffnet. Bei herrlichem Sommerwetter nutzten erstaunlich viele Besucher diese letzte Gelegenheit, noch einmal das Mahnmal der Kriege aufzusuchen. Die Mehrzahl bestieg sogar den Turm, um die wunderbare Sicht über die Wasserfallstadt zu genießen. Noch ein allerletztes Mal in diesem Jahr wird das Denkmal im Mittelpunkt stehen: Zum Volkstrauertag werden viele Offizielle und Bürger der Wasserfallstadt gemeinsam mit Gästen aus der französischen Partnerstadt Fréjus der Weltkriege und ihrer Gefallenen gedenken.