Triberg Defekte Technik: Schaden bis zu 20 000 Euro

Triberg-Nußbach (wst). Am Freitagmorgen kam der 56-jährige deutsche Fahrer eines Tanklastzuges mit dem Schrecken davon. Er fuhr von Triberg-Nußbach her kommend in Richtung St. Georgen. Wie die Polizei mitteilte, löste sich in einer Kurve aufgrund eines technischen Defekts der Aufleger von der Zugmaschine und knallte mit auf die Fahrbahn, diese wurde auch beschädigt. Der Aufleger wurde zwar ebenfalls demoliert, vom geladenen Inhalt trat jedoch nichts aus. Es gab auch keine Verletzte. Der Verkehr wurde längere Zeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Laut einem Sprecher der Polizei gibt es keine weiteren Untersuchungen zu dem Unfall, da der technische Defekt festgestellt wurde.