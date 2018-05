Triberg Defekte Pumpe bringt Minus

Bei den Wahlen stellten sich die Amtsinhaber wieder zur Verfügung. Bestätigt wurden Vorsitzender Martin Maier, sein Stellvertreter Martin Reiber, Schriftführer Franz Janecek, Jugendwart Thomas Reffel sowie die Kassenprüfer Jürgen Schöntges und Friedhelm Weber.

Mit dem Vorschlag von Maier, den Mitgliedsbeitrag auch in diesem Jahr nicht zu erhöhen, waren die Anwesenden einverstanden. Die trotz eines kleinen Verlustes gute Finanzlage mache dies möglich. Im Juli solle es wieder einen Tennistag geben, was aber unter Umständen an einem Terminproblem scheitern kann. Die letzten Rundenspiele finden am 21. Juli statt und die Ferien beginnen nur einige Tage später. Ein kleines Problem stellte der Kassierer zur Diskussion: Zwischen dem Erlös des Getränkeverkaufs und dem Einkauf klafft eine negative Lücke. Dieses Manko ließ sich aber zunächst nicht lösen.