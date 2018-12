Triberg "Debatten ohne Grenzen?" Thema bei Symposium

Triberg (bk). Das Thema des 39. Triberger Juristen-Symposiums am 13. und 14. Dezember lautet: "Debatten ohne Grenzen? Soziale Medien als Herausforderung für den demokratischen Rechtsstaat". Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt am Donnerstagnachmittag eröffnet Guido Wolf, Minister der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württemberg, die Tagung und begrüßt die Teilnehmer im Lazarus-von-Schwendi-Saal im Triberger Kurhaus. Im Anschluss gibt es verschiedene Referate sowie ein Grußwort von Bürgermeister Gallus Strobel. Am Freitagvormittag steht unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Tagungsthema auf dem Programm. Mit einem Empfang der Stadt Triberg endet das Symposium.