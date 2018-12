Triberg "Das Supertalent": Hannes Schwarz auf Platz neun

Der Alles-Schlucker Stevie Starr (55) aus London machte indes im großen Live-Finale das Rennen: Er wurde mit 17,68 Prozent zum Supertalent 2018 gewählt. Damit siegte er knapp vor Stevie Starr vor der Gesangsgruppe Mo'Voce aus Berlin mit 17,26 Prozent und dem italienischen Sänger Lorenzo Sposato (27) mit 16,79 Prozent.

Bereits zweimal hatte Stevie Starr der Jury bewiesen, was er alles in seinem Bauch verschwinden lassen und in beliebiger Reihenfolge aus seinem Magen zurückholen kann. Damit schaffte er es 2010 ins Finale und 2011 ins Halbfinale. Schon im Alter von vier Jahren begann der gebürtige Schotte damit, sein Taschengeld zu schlucken. Seitdem hat er sein Talent perfektioniert. Dieter Bohlen: "Man versteht einfach nicht, wie er es macht. Ich fand ihn sensationell."

Im großen Finale traten die zwölf besten und beeindruckendsten Acts der gesamten Staffel an und stellten sich der Wahl der Zuschauer, die per Telefon oder per SMS abstimmen konnten, wer "Das Supertalent 2018" wird.