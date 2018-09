Triberg Das Smartphone wird zur Bankkarte

Das Smartphone ist ein kleiner Alleskönner. Und ständig lernt es dazu. Jetzt ermöglicht es auch "kontaktloses Zahlen" im Supermarkt oder anderswo.

Triberg/Furtwangen. In verschiedenen Hauptfilialen der Volksbank Mittlerer Schwarzwald kann das in dieser Woche auch geübt werden, wie der zuständige Bereichsleiter Nicolai Vollmer informiert. Noch bis Freitag, 21. September, stünden unter anderem in den Hauptstellen in Triberg und Furtwangen Terminals bereit, in denen sich Kunden in aller Ruhe mit der neuen Technologie vertraut machen könnten. "Kollegen erklären den Ablauf. Und man kann es ausprobieren." Natürlich würden alle Zahlungen wieder storniert. "Das kostet nichts", betont Vollmer.

Auch die Sparkasse Schwarzwald-Baar bietet kontaktloses Zahlen an, also ohne dass eine EC- oder Kreditkarte in ein Lesegerät im Geschäft geschoben werden muss. So seien die neuen Karten alle mit der nötigen Technologie ausgestattet. Für Smartphones gebe es seit August ebenfalls die zugehörige App "Mobiles Bezahlen", erklärt Benedikt Grießhaber, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Sparkasse. Wobei sich diese Möglichkeiten auf Android-Smartphones begrenzen. Mit iPhones könne "Mobiles Bezahlen" noch nicht genutzt werden, da Apple die entsprechende Schnittstelle in den Geräten nicht freigegeben habe.