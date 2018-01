Triberg Das morgendliche Chaos setzt sich fort

Raumschaft Triberg. Das Chaos begann wie schon so oft am frühen Morgen: Starker Schneefall hat den Verkehr vielerorts zum Erliegen gebracht, auf der Bundesstraße 33 ging, wie bereits am Mittwoch, teilweise nichts mehr.

Am Triberger Gymnasium waren die Folgen deshalb deutlich zu spüren. Einige Schüler hätten es nicht geschafft, weil Busse teilweise nicht gefahren sind, informiert das Gymnasium auf Nachfrage. Vor allem die Schüler aus Nußbach hätten Pech gehabt, sofern sie sich auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen hätten. "Der erste Bus war zum Teil überfüllt, ein zweiter ist dann aus irgendeinem Grund nicht mehr gefahren – wer nicht mit dem Auto gefahren wurde, konnte teilweise gar nicht kommen", heißt es weiter.

Bereits am Abend zuvor war es im Hohnenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, der den Einsatz der Feuerwehr erforderte. Eine Autofahrerin war gegen 21.30 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn von der stark abschüssigen Straße links abgekommen und einen Abhang hinunter gerutscht. Ein Baum konnte verhindern, dass er auf der B 33 landete. "Wir haben das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen gesichert", berichtet Feuerwehr-Kommandant Jens Wallishauser auf Anfrage. Der Sachschaden hält sich laut Polizei in Grenzen, die Fahrerin wurde glücklicherweise auch nicht verletzt.