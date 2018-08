Triberg "Das ist toll, ein super Programm"

Das Hauptgebäude sei nach der Winterpause, also ab Dienstag, 2. April 2019, frei zugänglich. Es beherbergt unter anderem die sanitären Einrichtungen für die Parkbesucher. Bei einem Rundgang vorab zeigt Keidel im WC-Bereich auf großformatige Kacheln mit Greifvogel- und Eulenbildern. Es handelt sich um Fotografien, die er in professioneller Manier von den Vögeln im Park geschossen hat und so, an ungewöhnlicher Stelle, den Besuchern schon mal einen Eindruck auf die Erlebnisse auf dem Gelände gibt. Auch sonst würden im Gebäude etliche Informationen über Greifvögel, Eulen und den Park gegeben.

Der Rundgang entlang der Volieren vermittelt einen interessanten Einblick in die verschiedenen Größen der Greifvögel vom kleinen Falken bis zum mächtigen Seeadler. Beim Rundgang mit einem Pressevertreter ist plötzlich ein Junge im Alter von etwa 13 Jahren zu sehen, der eine kurze steile Böschung hoch zur Voliere des Steinadlers steigt und ans Volierengitter greift, möglicherweise auch daran rüttelt. Der Vogel reagiert und fliegt in der Voliere hin und her. Der Junge lässt ab und steigt die Böschung wieder hinab auf den asphaltierten Weg. Keidel appelliert, die Vögel sollten vom Weg aus beobachtet werden. Es handle sich um Wildtiere, zu denen ein gewisser Abstand eingehalten werden solle.

Die Voliere des Steinadlers stehe erhöht und vom Weg abgesetzt. Auch das solle für die passende Distanz zwischen Mensch und Tier sorgen. Beim Rundgang ist zu erkennen, dass die Vögel in der Regel interessiert die Besucher anschauen und sich auch nicht verstecken. Keidel meint, die Vögel seien neugierig.

Adler bleibt ruhig sitzen

Dass die Tiere ein Vertrauensverhältnis zu den Falknern aufbauen, mit denen sie einen täglichen Umgang haben, zeigt die anschließende Episode, als Jennifer Gängel die Tränke des Steinadlers reinigt und hierzu in die Voliere zu dem Tier geht. Der Adler bleibt ruhig auf seiner Stange sitzen. Die Falknerin bürstet währenddessen das Gefäß aus, füllt es mit Wasser und verlässt die Voliere wieder.

Etwa zur gleichen Zeit ist Falknerkollege Daniel Luchsberg mit einer Gruppe Besucher bei den Eulenvolieren unterwegs und gibt den Zuhörern bei der täglichen Eulenführung ab 14 Uhr interessante Einblicke in das Leben dieser Tiere.

Den Besuchern wird einiges geboten, weist Keidel außerdem auf die beiden täglichen Flugvorführungen um 11.30 und um 16 Uhr hin. Für die zwölf Euro Eintritt für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahren zahlen acht Euro, bis Zweijährige nichts, erhalten die Besucher einen Tagesbändel ums Handgelenk, mit dem sie den Tag über in den Park hinein-, ihn aber auch wieder verlassen können, um vielleicht noch den Wasserfall oder etwas anderes in Triberg anzuschauen, bevor sie eventuell gegen 16 Uhr die Flugvorführung im Park erleben möchten. Der Preis werde sich auch nicht erhöhen, wenn dann im nächsten Jahr das Hauptgebäude eröffne, so Keidel.

Gelegentlich komme es vor, gerade bei Falken, dass ein Tier "ausbüxt" und plötzlich außer Sichtweite ist. Deshalb hätten die Vögel einen kleinen Sender am Nackengefieder, mit dessen Hilfe sie leichter wiedergefunden werden können.

Das weitläufige Gelände des Greifvogel- und Eulenparks umfasst 3,5 Hektar und schmiegt sich in die Berglage unweit des Wasserfalls ein. Immer wieder gibt es entlang des Rundweges Ruhebänke, auf denen sich die Besucher setzen und die Sicht auf den Park, die Natur und Triberg genießen können. Der Park komme gut an, weiß Keidel von Reaktionen der Besucher. "Das ist toll, super Programm", zitiert er Stimmen der Gäste.