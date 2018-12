Triberg "Das ist ein Glücksfall für die Stadt"

Besondere Unterkünfte

Die Idee, einen Indoor-Campingplatz in Triberg zu realisieren, stammt von Projektentwickler Rolf Dickmann. Seine Vorstellungen stießen bei Siegfried und Laura Heim auf offene Ohren beziehungsweise fruchtbaren Boden. Kein Wunder. Vater und Tochter hatten auch schon über eine derartige Erlebnisgastronomie nachgedacht. Die 29-Jährige hat schließlich ihre Berufung in der Gastronomie gefunden. Sie ist staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin mit der Abschluss-Traumnote 1,25. Ihre Abschlussarbeit hat sie über Campinghotels verfasst und zum Jahresanfang erfolgreich abgeschlossen. Ihre Ausbildung absolvierte die Tribergerin zuvor in Bensberg bei Köln, wo sie in einem Drei-Sterne-Restaurant arbeitete. Den Hotelbetriebswirt erlangte sie in Hamburg.

Mit dem geplanten Großprojekt geht für die junge Frau ein Traum in Erfüllung. Sie ist hundertprozentig davon überzeugt, dass es ein Erfolg wird. Ihr Vater steht voll und ganz hinter ihr. "Er investiert für das Vorhaben eine ordentliche Summe im Millionenbereich", bemerkt Strobel. Heim ist sichtlich stolz auf seine Tochter und glücklich, dass sie wie ihr Bruder nach Triberg zurückkehrte und hier ihr Wissen einbringt.

Voll des Lobes über Laura Heims Engagement in Sachen Campinghotel, das sie nach der Fertigstellung leiten soll, ist auch Rolf Dickmann. "Sie brennt für das Projekt", freut er sich und erwähnt auch die gute Zusammenarbeit. Die für die Pläne zuständige örtliche Architektin Susanne Muschal brenne ebenfalls für das Vorhaben. Sie habe die gemachten Vorgaben gut umgesetzt und eigene Ideen eingebracht. "Wir sind schon intensiv in der Feinplanung", erklärt Dickmann schmunzelnd und betont: "Es sollen noch viele Highlights kommen. Der Trend zu außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten ist bei Jugendlichen, Schulklassen, Familien, Motorradgruppen, Vereinen bis hin zu Geschäftsleuten, groß."

Rund 5000 Quadratmeter

Auf die Pläne eingehend erläuterte Strobel, dass der linke Gebäudetrakt abgerissen werden soll. Der Rest bleibe bestehen, könnte nach oben sogar noch bebaut werden. "Die reine Innenfläche beträgt rund 5000 Quadratmeter", gibt Strobel erfreut bekannt und blickt voraus: "Es soll ein Campinghotel entstehen mit allem, was dazu gehört, das Campingplatz-Atmosphäre bietet wie Wohnwagen, Zelte, Vorgärten, Gemeinschaftsduschen, Gastronomie- und Veranstaltungsbereiche sowie Grillstellen und Abstellflächen für Wohnmobile und Motorräder im Freien.

Auf Nachfrage erklärt Dickmann, dass das Projekt, sobald die Baugenehmigung vorliegt, in Angriff genommen werde. Der Abbruch und Umbau des ehemaligen Industriegebäudes könnten parallel verlaufen. Vom Investor habe er die Vorgabe bekommen, Handwerker aus der Region einzubeziehen, "damit das Geld hier bleibt". "Wenn wir Glück haben, wird der Indoor-Campingplatz bis Ende 2019 fertig sein", wagt Dickmann eine Prognose. Was Strobel freuen würde: "Dann stünde er rechtzeitig zum Weihnachtszauber zu Verfügung."

Bislang gebe es laut Investor und Projektentwickler bundesweit nur zwei Indoor Campingplätze, einen in Bonn (Basecamp) und einen in Berlin (Hüttenpalast). Der Triberger wäre der dritte Indoor-Campingplatz und mit rund 5000 Quadratmeter wohl auch der größte mit vielen Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten in der Schwarzwaldlandschaft.

