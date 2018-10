Triberg Das erzbischöfliche Ordinariat stimmt zu

Triberg. Um die Wallfahrtskirche wieder bekannter zu machen, wurden in den vergangenen drei Jahren auf Vorschlag des Triberger Gemeinderats und in Abstimmung mit Pfarrer Andreas Treuer über den regelmäßigen Wallfahrtsgottesdienst am Samstagmorgen hinaus, zusätzliche Wallfahrtsgottesdienste angeboten.