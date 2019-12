Triberg Dampfsonderzug begeistert Gäste

Mit der Nachfrage an Sonderzugfahrten ist Arnold in diesem Jahr generell zufrieden. "Im Sommer halten wir inzwischen aber in Gutach, weil es das Modellbahnmuseum in Hausach nicht mehr gibt und unsere Mitfahrer in Gutach dann stattdessen die Vogtsbauernhöfe besichtigen können", erklärt Philipp Saier. Seit fünf Jahren moderiert der junge Student die Sonderfahrten mit der Dampflok. Erst in diesem Jahr hat er am Schwarzwald-Gymnasium sein Abitur gemacht hat und will sein Hobby nun zum Beruf machen. Deshalb studiert er bei der Deutschen Bahn in Erfurt Wirtschaftsingenieurwesen für Eisenbahn mit einer integrierten Ausbildung zum Fahrdienstleiter.

Dass Saier sich auf der 600 Höhenmeter überwindenden Strecke zwischen Hausach und St. Georgen bestens auskennt, wurde in seinen Erklärungen dazu deutlich. Aufgrund der hohen Zahl internationaler Mitfahrer hob er die landschaftlichen Besonderheiten und Hintergrundinfos zur Geschichte der Schwarzwaldbahn auch auf Englisch hervor.